PSG - Real Madrid : Le transfert d'Haaland relancé par Mbappé ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien se dirige vers le Real Madrid. Conscient de la situation, Erling Haaland sait désormais qu'il n'a pas sa place à la Maison-Blanche.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a signé un premier contrat de cinq saisons. Engagée initialement jusqu'au 30 juin 2022 avec le club de la capitale, la star de 25 ans a rempilé à la dernière minute pour une durée de deux années. S'il disposait d'un option pour étendre son bail jusqu'en 2025, Kylian Mbappé a finalement décidé de ne pas l'activer. Ainsi, le capitaine de l'équipe de France est lié au PSG jusqu'au 30 juin.

Mbappé va signer au Real Madrid

Il y a plusieurs semaines, Kylian Mbappé a scellé définitivement son avenir avec le PSG. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir librement et gratuitement dans un nouveau club à l'issue de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a trois offres entre les mains actuellement. En effet, le Real Madrid, Liverpool et Manchester United ont dégainé pour boucler le transfert de l'attaquant du PSG. Et, selon nos informations, Kylian Mbappé portera le maillot merengue la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. Ce qui change tout pour Erling Haaland.

Haaland n'a pas sa place au Real à cause de Mbappé