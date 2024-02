EXCLU - Mercato : Kylian Mbappé a trois offres sur la table !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir annoncé sa décision au PSG de quitter le club à l’issue de son contrat, Kylian Mbappé aurait reçu des offres de la part de trois clubs européens. Le 10 Sport dévoile le nom de ces écuries qui ont dégainé, en commençant bien évidemment par le Real Madrid, en pole position totale pour le signer.

Kylian Mbappé a pris sa décision et en a fait part au PSG. Il quittera le club à l’issue de son contrat allant jusqu’en juin 2024 et n’activera pas l’année optionnelle prévue dans les accords de l’été 2022. Son aventure à Paris prend fin dans quelques semaines et son avenir reste encore à écrire. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le champion du monde n’a rien signé pour l’après-PSG. Si les chances de le voir sous les couleurs du Real Madrid sont très grandes, Kylian Mbappé n’a apposé sa signature sur aucun document pour le moment..

Le Real Madrid en pole position

Selon nos informations, Kylian Mbappé dispose de trois offres sur la table. La première, qui a très largement les faveurs du Français, est l’œuvre du Real Madrid. Les discussions vont se poursuivre dans les prochaines semaines maintenant que la position du Parisien est claire et officialisée auprès de ses dirigeants. Une première étape importante pour le camp madrilène, qui peut maintenant avancer clairement et s’attaquer au cœur des négociations (contrat, salaires et différentes clauses annexes). Il faudra un énorme retournement de situation pour que le deal avec Madrid n’aille pas au bout.

Manchester United a dégainé

Du côté de l’Angleterre, deux clubs ont également déjà transmis une offre à Kylian Mbappé. Le premier à l’avoir fait, c’est Manchester United ! Fraîchement repris par le groupe INEOS, le club mancunien rêve de pouvoir attirer le Frenchie dans ses filets. Qui de mieux que la star tricolore pour incarner l’ambition nouvelle des nouveaux patrons ? Après plus de 10 ans sans titre majeur (Premier League en 2013), Manchester United veut revenir fort sur la scène européenne. Mais les chances de séduire KM9 sont minces.

Liverpool tente sa chance