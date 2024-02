Mercato : Le PSG se fait ouvertement draguer pour un entraîneur

Axel Cornic

Luis Enrique est arrivé il y a seulement quelques mois pour remplacer Christophe Galtier et son contrat court jusqu’en 2025, mais un vent de changement semble déjà souffler sur le Paris Saint-Germain. Car Thiago Motta pourrait être libre cet été et dans son entourage on ne se cache même plus…

Leader de Ligue 1 et toujours en course en Coupe de France comme en Ligue des Champions, Luis Enrique est dans les clous pour sa première saison avec le PSG. Pourtant, il est loin de faire l’unanimité, puisque ses choix interrogent et son attitude assez froide envers les médias ne passe pas toujours.

PSG : Le clan Mbappé lâche sa réponse au Real Madrid https://t.co/mEUgejtOzM pic.twitter.com/FfUbbS0hsW — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

« Il sait que dans deux mois il pourra décider de son avenir en toute sérénité »

Surtout qu’à Doha on a déjà un rêve avec un possible retour de Thiago Motta, qui réalise d’excellentes choses avec Bologna. Et les proches de l’ancien milieu de terrain du PSG semblent persuadés qu’il est déjà prêt pour le grand saut. « Thiago Motta a joué pour des équipes renommées telles que l'Inter, le Paris Saint-Germain et Barcelone. Il est habitué au climat des grandes équipes, il sait comment un entraîneur doit agir et se comporter avec les grands joueurs » a expliqué son avocat Dario Canovi, sur Télélombardia . « Je pense que s'il doit aller dans un grand club, ce ne sera pas un problème pour lui, loin de là (…) Il sait que dans deux mois il pourra décider de son avenir en toute sérénité ».

« PSG, Juventus ou Milan ? Si un appel arrive, ce sera très difficile de refuser »