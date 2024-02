Mercato - PSG : Deux géants européens prêts à briser les rêves du Qatar ?

Axel Cornic

Depuis son départ de l’équipe U19 en juillet 2019, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais coupé le cordon avec Thiago Motta, qui a depuis fait de la route. L’Italien est en effet le coach du moment en Serie A, avec son Bologna qui pointe à une incroyable 5e place du championnat. Ses talents d’entraîneur semblent plaire au Paris Saint-Germain, mais d’autres clubs seraient également sur le coup.

Star des premiers cycles du projet QSI, Thiago Motta a marqué l’histoire récente du PSG… et pourrait marquer l’avenir ! Car l’ancien milieu s’est désormais reconverti en entraîneur et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il rencontre un certain succès.

Mercato : Annoncé au PSG, il plante son club https://t.co/9ixutnqvi0 pic.twitter.com/765h22iJtG — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

La révélation Thiago Motta

Il est en effet la grande révélation de la saison sur les bancs de Serie A, où le jeu de son Bologna est régulièrement salué. Ce n’est d’ailleurs pas le seul sujet à la mode, puisque son avenir fait également beaucoup parler étant donné que son contrat se termine le 30 juin prochain. Et souvent, c’est le PSG arrive en premier ligne des clubs cités !

« Il m’a dit qu’il aspirait à entraîner certains clubs hors de l’Italie »

Tout récemment, le président du Napoli a jeté de l’huile sur le feu, puisqu’il a assuré que Thiago Motta n’avait d’yeux que pour Paris. « J’ai eu une conversation avec Thiago Motta l’année dernière à Rome. Il m’a dit qu’il aspirait à entraîner certains clubs hors de l’Italie » a déclaré Aurelio De Laurentiis, avant de répondre à la relance d’un journaliste. « Le PSG ? Voilà, c’est vous qui l’avez dit ».

La Juve et le Barça menacent le PSG