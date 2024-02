Mercato - OM : Gattuso sur le départ ? Une réponse arrive d'Italie !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso pourrait quitter l’Olympique de Marseille s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. La presse italienne assure qu’il a des chances de directement rebondir en Serie A du côté du Torino, où Ivan Juric pourrait lui aussi perdre son poste sans une qualification européenne.

L’OM est dans le dur et Gennaro Gattuso ne semble pas avoir la solution pour redresser la situation. Actuellement huitièmes de Ligue 1, les Marseillais risquent de rater la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et certains parlent déjà d’un nouveau projet en préparation pour la saison prochaine… sans le coach italien qui est pourtant arrivé il y a seulement quelques mois pour remplacer Marcelino, démissionnaire en septembre dernier.

Gattuso au Torino ?

En Italie, on assure depuis plusieurs mois déjà que Gattuso aurait déjà une piste en cas de départ de l’OM, puisqu’il remplacerait Ivan Juric au Torino. Interrogé sur l’avenir de son entraîneur, le directeur technique granata a toutefois botté en touche. « Je n'aime pas cette question, ce n'est pas le moment d'en parler avec ou sans Juric. Parlons de Lecce, les deux derniers matches nous ont laissé déçus par les résultats : pour nous améliorer, nous devons gagner le plus de matches possible » a déclaré Davide Vagnati, pour TMW .

« Nous sommes prêts à tout »