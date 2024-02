Mercato - RC Lens : Il hallucine après son transfert historique !

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato estival, le RC Lens a réalisé un transfert historique. En effet, le départ de l’attaquant Loïs Openda vers le RB Leipzig contre 43M€ constitue la plus grosse vente de l’histoire du club artésien. Récemment, le Belge s’est d’ailleurs confié sur son adaptation en Allemagne, affirmant avoir été impressionné par l’intensité.

Le RC Lens aura réalisé un exercice 2022-2023 historique sur plusieurs points. Dauphin du PSG en Ligue 1, Lens s’est également inscrit dans un projet sportif durable, avec le développement de plusieurs joueurs. Fort d’une saison réussie, c’est assez logiquement que plusieurs éléments des Sang et Or ont été convoités l’été dernier. C’est le cas notamment de Loïs Openda, recruté par le RB Leipzig contre 43M€.

Le PSG reçoit une réponse pour ce transfert au RC Lens https://t.co/8fBl0x3ULS pic.twitter.com/JrVJSQYJA5 — le10sport (@le10sport) February 6, 2024

« C’est un truc de malade »

Au cours de l’émission Small Talk animée par le journaliste de Prime Vidéo Smail Bouabdellah, Lois Openda s’est longuement livré sur son arrivée au sein du club allemand, et notamment sur les différences avec ce qu’il avait pu connaître à Lens. « Ça demande plus d’efforts qu’à Lens, défensivement. A Lens j’en faisait beaucoup mais je t’assure qu’ici le pressing c’est un truc de malade je peux te l’assurer. J’ai signé à Leipzig, je suis parti en stage après deux semaines car on m’avait laissé deux semaines de congés. Premier jour de stage, je n’avais jamais vu ça. Ils m’ont pas dit on va faire calme. C’était pas calme » , à lâché l’ancien attaquant des Sang et Or .

« Cette légende est réelle »