Un clash éclate à l’OM, il annonce de «la violence»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'ambiance était très tendue du côté de l'OM en début de semaine, suite à la lourde défaite concédée à Reims. Roberto De Zerbi semble remonté contre l'attitude de certains de ses joueurs, et Daniel Riolo confirme le clash entre le coach italien et des membres du vestiaire qui auraient été choqués par son attitude. Explications.

Grosses tensions à l'OM ! Le club phocéen a enchaîné une 4e défaite sur ces 5 derniers matchs de championnat samedi dernier à Reims (3-1), perdant ainsi sa place de dauphin du PSG en tête du classement de Ligue 1, au profil de l'AS Monaco. L'équipe de Roberto De Zerbi est donc menacée dans la course à la qualification en Ligue des Champions, son objectif suprême, et le coach italien de l'OM a d'ailleurs craqué ces derniers jours.

Ça clash pour De Zerbi

L'EQUIPE a révélé que l'entraîneur de l'OM s'en était frontalement pris à certains joueurs du vestiaire, notamment Pol Lirola, leur reprochant notamment leur manque de réaction face à l'urgence de la situation. Et Daniel Riolo en a remis une couche à ce sujet jeudi soir, dans l'After Foot sur RMC Sport.

« Surpris de la violence des propos »

« Il n’y a pas besoin de confirmer outre mesure, oui ça a été extrêmement dur en début de semaine. Et surtout, De Zerbi s’en est pris personnellement à certains joueurs. Pas que Lirola. Et certains ont vraiment été surpris de la violence des propos et donc vexés. Il a fallu l’intervention président et directeur sportif. C’était début de semaine, on est jeudi, ça allait mieux. Mais tu as trainé toute la semaine une salle ambiance », précise Riolo. Ambiance...