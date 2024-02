Le RC Lens rassuré pour ce transfert record grâce à un ancien du PSG

Thibault Morlain

Au RC Lens, une vente record a conduit à un transfert record lors du dernier mercato estival. En effet, Loïs Openda vendu au RB Leipzig, les Sang et Or ont sorti le chéquier pour recruter Elye Wahi comme nouveau numéro 9. Mais depuis l'arrivée de l'ancien de Montpellier, ce n'est pas simple. Mais Lens a reçu un message rassurant... de la part d'Openda.

Recrue la plus chère de l'histoire du RC Lens, Elye Wahi est arrivé dans le nord de la France avec une grosse pression. Passant derrière Loïs Openda, l'ancien de Montpellier a dû également assumer son prix de 35M€. Forcément, un retour sur investissement était rapidement attendu à Lens, problème, Wahi est en difficulté depuis son arrivée. Néanmoins, l'attaquant français peut compter sur de nombreux soutiens, à commencer par Loïs Openda.

L'ASSE et le RC Lens à la lutte pour un gros coup en Ligue 1 ? https://t.co/M70Q0CiBJ4 pic.twitter.com/RmWzdAAAXH — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« Ça me fait mal »

Pour Prime Vidéo , Loïs Openda est monté au créneau pour Elye Wahi. Alors que l'attaquant du RC Lens galère depuis son arrivée, son précédesseur chez les Sang et Or a confié : « Ce n’est pas facile et surtout je vois aussi les gens qui le critiquent. Ça me fait mal parce que quand j’étais à Lens, on me critiquait aussi quand je ne marquais pas. J’ai connu une période pendant 5, 6 ou 7 matches, mais ça peut arriver. Après j’ai explosé. Le garçon, c’est un très bon joueur. Je l’ai suivi, quand il était à Montpellier il faisait du mal. Il est venu à Lens et ce n’est pas facile de remplacer quelqu’un qui a fait du bon travail ».

« Moi j’ai dû remplacer Nkunku... »