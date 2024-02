PSG : Un transfert à 100M€ avec Barcelone ?

Alexis Brunet

Le PSG pourrait bien être tenté de se renforcer l'été prochain au milieu de terrain, en signant un grand nom. Les pistes Kimmich et Guimarães ont été mentionnées, mais le club de la capitale serait aussi intéressé par Frenkie de Jong. Mais cela pourrait coûter cher aux dirigeants parisiens, car la somme de 100M€ est évoquée.

L'été dernier, le PSG a décidé de miser 60M€ sur Manuel Ugarte. L'Uruguayen devait être le joueur qui allait stabiliser le milieu de terrain parisien, et peut-être définitivement remplacer Thiago Motta. Mais après un bon début de championnat, l'ancien milieu du Sporting Lisbonne a plus de difficultés à briller au sein de l'entrejeu du club de la capitale.

Un gros nom pour cet été ?

Malgré donc l'investissement conséquent sur Manuel Ugarte, le PSG pourrait une nouvelle fois frapper un grand coup sur le marché des transferts l'été prochain. Le club de la capitale a dernièrement été lié à des joueurs tels que Joshua Kimmich, ou bien Bruno Guimarães. Des transferts comme ceux-là sont compliqués à réaliser en cours de saison, mais il y a fort à parier que Luis Campos tentera de nouveau sa chance lors du prochain mercato.

Une offre de 100M€ pour de Jong ?