PSG : Rendez-vous fixé pour une star de l'équipe de France !

Axel Cornic

Après avoir longtemps chassé les stars étrangères, le Paris Saint-Germain a changé son fusil d’épaule et semble désormais vouloir miser sur les internationaux français. Ainsi, au sein du club on aurait déjà commencé à travailler en coulisses pour essayer de boucler l’arrivée de Theo Hernandez, latéral gauche de l’équipe de France et de l’AC Milan.

La défense est un secteur qui a souvent posé problème à Luis Enrique ces derniers mois, avec notamment les blessures de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et plus récemment Milan Skriniar. Ainsi, au sein du PSG on songerait sérieusement à renforcer encore cette zone après l’arrivée de Lucas Beraldo lors du dernier mercato hivernal.

Les frères Hernandez au PSG ?

Et c’est une star de l’équipe de France qui serait dans le viseur des Parisiens, puisque TMW a annoncé une prise d’informations pour Theo Hernandez ! Ce dernier plairait énormément au PSG, qui rêverait de le réunir avec son frère Lucas Hernandez, arrivé du Bayern Munich l’été dernier.

L’AC Milan veut prolonger Theo

Il faudra toutefois l’arracher à l’AC Milan, qui ne semble avoir aucune intention de le laisser filer. Ainsi, le portail italien nous apprend qu’un rendez-vous aurait été fixé en fin de saison avec son agent Manuel Garcia Quilon, afin de discuter d’une éventuelle prolongation. Pour rappel, son contrat actuel se termine en juin 2026.