PSG - Real Madrid : Mbappé regrette sa décision ?

Thomas Bourseau

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG ? Après sept saisons, le rideau tomberait sur la saga Mbappé et devrait tourner en faveur du Real Madrid. L’attaquant français estime qu’il aurait dû claquer la porte depuis un moment selon la presse anglaise. D’autant plus que le Paris Saint-Germain n’aurait pas tenu parole.

Kylian Mbappé aurait des chances de plier bagage à la prochaine intersaison. Et pour cause, son contrat au Paris Saint-Germain touche à sa fin le 30 juin prochain. Et en l’état, force est de constater que l’avantage jouerait en faveur du Real Madrid.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, ça brûle

Le Parisien a confié le 3 février dernier que Kylian Mbappé aurait tranché entre le PSG et le Real Madrid et choisirait de rejoindre le club merengue à la prochaine intersaison. The Independent est allé dans ce sens en dévoilant même que les dirigeants du PSG en personne s’attendent à témoigner du départ de Mbappé pour le Real Madrid. Un changement de club que le principal intéressé commence à regretter ne pas avoir fait plus tôt.

Mercato - PSG : L'offre est partie pour ce grand nom de l'équipe de France ! https://t.co/PdNQ0GO5ln pic.twitter.com/yQ3ba8KrH9 — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Mbappé regrette ne pas être parti plus tôt, des promesses non tenues au PSG ?