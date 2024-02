PSG - Real Madrid : Mbappé les agace tous !

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé ne devrait pas prolonger à Paris. Au contraire, son destin semble être lié au Real Madrid. Cependant, que ce soit à Paris ou Madrid, Mbappé les rendrait tous colériques de par le bruit autour de son feuilleton concernant le Paris Saint-Germain ou bien par son attitude du côté de la capitale espagnole.

Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ libre de tout contrat du PSG au terme de l’exercice actuel. Et ce n’est pas Daniel Riolo qui affirmera le contraire. Sur le plateau de l’ After Foot mardi soir, l’éditorialiste de RMC a assuré que cela devrait être la dernière saison de Mbappé au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid frustré par l’attitude de Mbappé

Le Parisien et ESPN ont tour à tour confié le samedi 3 février dernier que Kylian Mbappé avait arrêté son choix pour son prochain challenge : le Real Madrid. Néanmoins, à en croire The Independent, le fait que les dirigeants du PSG s’attendraient à ce que le meilleur buteur de son histoire aille au Real Madrid ne serait cependant plus une certitude à ce jour. Le président Florentino Pérez serait frustré de l’attitude du joueur et de son entourage qui sembleraient insatisfaits de l’offre contractuelle du Real Madrid.

Le PSG également agacé par Mbappé ?