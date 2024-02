Mercato - PSG : Faux pas du Real Madrid pour Mbappé ?

Axel Cornic

En marge de la victoire sur le RB Leipzig lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions (0-1), Aurélien Tchouaméni a avoué que la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était un sujet évoqué entre joueurs. Une phrase à priori anodine, mais qui ne semble pas forcément avoir été appréciée au sein du club madrilène !

Le feuilleton Mbappé est entré dans sa dernière ligne droite, puisque dans seulement quelques mois il pourra quitter le PSG libre. Forcément, on parle énormément de son avenir en France comme en Espagne, où le Real Madrid pourrait enfin rafler la mise après plusieurs échecs.

« Mbappé ? On parle dans le vestiaire de temps en temps »

Ainsi, alors que son équipe venait de s’imposer sur le terrain du RB Leipzig dans le huitième de finale de Ligue des Champions de ce mardi 13 février, Aurélien Tchouaméni n’a pas pu échapper aux questions concernant Kylian Mbappé. « On parle dans le vestiaire de temps en temps parce qu’on sait que c’est un sujet important. Ça fait pas mal d’années que c’est un sujet important donc on espère que ça va se décanter dans les semaines à venir » a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid et de l’équipe de France, au micro de Canal+ .

Le Real Madrid préfère garder le silence