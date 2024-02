Thomas Bourseau

En retrait depuis l’été 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n’a pas repris les rênes d’une seule équipe depuis. Et alors que les solutions semblent diminuer pour le Français, l’OM pourrait se mettre à rêver de sa nomination en tant que manager général dans le cadre d’un rachat du club phocéen. D’autant plus que le principal intéressé préparerait son retour.

Zinedine Zidane est éloigné des terrains depuis mai 2021 et son second départ du Real Madrid en tant qu’entraîneur principal. Depuis, le champion du monde 98 a été annoncé avec insistance en équipe de France. Néanmoins, le fait que Didier Deschamps ait prolongé son contrat jusqu’à l’été 2026 en décembre 2022 a contrecarré ses plans pour son grand retour. Cela fait un an qu’on évoque le retour aux affaires de Zinedine Zidane, sans pour autant qu’une piste concrète prenne le dessus sur le reste.

«Toutes les sélections et tous les clubs du monde voudraient l’avoir»

Dernièrement, après le départ de Djamel Belmadi de l’Algérie, il a été question d’une éventuelle venue de Zinedine Zidane. Mais il ne prendra pas les rênes de la sélection algérienne. Et son ami proche Christophe Dugarry faisait passer le message suivant dernièrement. « Même si rien n’est impossible, je comprends sa position. Je n’ai pas d’infos mais je pense qu’il doit avoir quelque chose sous le coude. Sincèrement, je n’ai pas d’informations, c’est un sentiment, peut-être qu’il a quelque chose. Toutes les sélections et tous les clubs du monde voudraient l’avoir ».

Mercato - OM : Gattuso-Tudor, la bataille est annoncée https://t.co/9F0dMkovOO pic.twitter.com/ZQe6uqpi46 — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

«C’est l'objectif de revenir»