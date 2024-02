Un «joueur extraordinaire» a signé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté l’été dernier en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé a connu des premières semaines poussives, notamment marquées par son manque de réalisme face au but. Néanmoins, son importance dans le jeu du PSG reste prépondérante comme le souligne Daniel Riolo.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a sauté sur l'opportunité qui s'est présenté avec Ousmane Dembélé qui disposait d'une clause libératoire estimée à 50M€. L'ancien Rennais monte d'ailleurs en puissance ces derniers mois comme s'en réjouit Daniel Riolo.

PSG : Fiasco annoncé pour cette recrue estivale ? https://t.co/4WKVh5UXhJ pic.twitter.com/EVy6qDKmZQ — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Riolo s'enflamme pour Dembélé

« Lille a marqué rapidement mais ils n’ont rien fait d’autre. Parce que derrière, le PSG a affiché un bon état d’esprit, a fait un pressing époustouflant du début jusqu’à la fin, que les joueurs se sont donnés sans retenue… comme Manuel Ugarte que l’on a retrouvé à son niveau pratiquement du début de saison ou la position de Fabian Ruiz sur le terrain. Est-ce qu’il est meilleur devant la défense ou en relayeur? », s’interroge d’abord le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de s’attarder sur la prestation d’Ousmane Dembélé.

«Dembélé a été extraordinaire»