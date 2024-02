Mercato - PSG : Grosse frayeur de Mbappé à cause de Neymar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Même s’il dispose aujourd’hui du statut de star du PSG, Kylian Mbappé n’a pas toujours vécu une histoire très simple dans la capitale. En effet, selon un intime de sa famille, le capitaine de l’équipe de France a notamment été gêné par le traitement accordé à Lionel Messi et Neymar durant leur collaboration au PSG.

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2017 en provenance de l'AS Monaco pour 180M€, Kylian Mbappé était à l’époque considéré comme un très grand espoir du football français. Le même été, Neymar avait également été attiré pour un transfert record de 222M€, et c’est donc le numéro 10 brésilien qui disposait du statut de supertar du projet QSI au PSG. Et Mbappé n’a pas toujours bien vécu cette situation…

« Il en avait gros sur la patate »

Interrogé dans le documentaire Hors-Normes sur La Chaine L’EQUIPE , Christian Jeanpierre raconte l’évolution de Kylian Mbappé ces dernières années au PSG. Très intime avec la famille de l’attaquant tricolore, il lâche de surprenantes révélations : « Depuis qu'il est au PSG, c'est une histoire compliquée. C'est jamais serein. C'est compliqué pour lui de s'installer, de faire passer les bons message. Je pense que la période Neymar-Messi a été super compliquée pour lui. Il en avait gros sur la patate, à juste titre, parce qu'à un moment il faut ouvrir les yeux », confie Jeanpierre.

Mbappé a eu peur pour son statut