PSG : Mbappé refuse de suivre Thierry Henry !

Dès ses débuts chez les professionnels, Kylian Mbappé a attisé de vives convoitises sur le marché des transferts et pas seulement du côté du PSG ou du Real Madrid. Arsenal, par l’intermédiaire d’Arsène Wenger, a également joué sa carte à fond et a été tout proche de réussir un coup à la Thierry Henry. Mais tout a échoué à cause du football européen.

Kylian Mbappé aurait pu suivre les traces de Thierry Henry. En effet, après avoir été formé à l’AS Monaco et une brève parenthèse à la Juventus, c’est à Arsenal que celui qui est devenu King Henry à Londres, a signé à l’âge de 22 ans. Et Arsène Wenger, déjà derrière le recrutement d’Henry en 1999, a tenté de faire la même chose avec Kylian Mbappé.

Arsène Wenger sur Mbappé : «Il aurait pu venir à Arsenal gratuitement»

Pour beIN SPORTS, Arsène Wenger s’est livré par le passé au sujet du transfert avorté de Kylian Mbappé de l’AS Monaco à Arsenal. « J’étais chez lui au moment où il ne savait pas s’il devait prolonger son contrat avec Monaco. Il aurait pu venir à Arsenal gratuitement. Je pense que chaque club a plein d’histoires comme celle-là. A Milan, à Manchester, à Arsenal, à Chelsea… Il y a ce genre d’histoires partout ».

Intéressé par Arsenal, Kylian Mbappé a finalement refusé à cause de la Ligue des champions