Mbappé - PSG : Coup de théâtre imaginé en Espagne !

Alors que le PSG s’apprête à affronter la Real Sociedad en huitièmes de finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé continue de faire les gros titres pour son avenir, certaines sources évoquant une arrivée inéluctable du Français au Real Madrid. Mais en Espagne, on se montre beaucoup moins affirmatif sur ce dossier, la faute au souvenir douloureux du printemps 2022.

A quelques mois de la fin de son engagement avec le PSG, Kylian Mbappé refait parler de lui pour son avenir. L’international français est au cœur de l’actualité malgré le huitième de finale de Ligue des champions qui arrive face à la Real Sociedad, un club que pourrait justement retrouver le numéro 7 du PSG la saison prochaine en Espagne. Foot Mercato et Le Parisien ont notamment annoncé que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était cette fois-ci inéluctable, FM évoquant même un accord entre les deux parties. Mais en Espagne, on se montre plus mesuré.

« Ici, personne ne lui fait confiance »

S’il est effectivement rapporté que Kylian Mbappé souhaiterait rejoindre le Real Madrid, aucune réponse définitive n’aurait encore été donnée par le Français, de quoi alors écarter l’idée d’un terrain d’entente. Présent dans le Chiringuito lundi soir, José Félix Díaz s’interroge d’ailleurs sur la différence de traitement du dossier Mbappé en France et en Espagne. « C’est curieux qu’en France, tout le monde suppose que Mbappé s’en va. Et ici, personne ne lui fait confiance », a souligné le journaliste qui n’écarte ainsi aucune option pour Mbappé.

Le Real Madrid ne croit plus Mbappé