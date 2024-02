PSG : Clash annoncé entre le père de Mbappé et Al-Khelaïfi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le ton est monté l'été dernier entre Nasser Al-Khelaïfi et le père de Kylian Mbappé. Wilfrid aurait perdu ses nerfs après avoir appris que le président du PSG avait placé son fils dans le loft. Ancien commentateur sur TF1 et proche du père de Kylian, Christian Jeanpierre est revenu sur cette période agitée pour les deux parties.

Aujourd'hui, le PSG donnerait tout pour conserver Kylian Mbappé. Pourtant, il y a encore quelques mois, l'international français était placé dans le groupe des lofteurs, à l'écart du groupe principal, après avoir refusé de lever sa clause de prolongation d'un an. A ce moment-là, la tension était à son comble. Nasser Al-Khelaïfi avait affiché une position claire





Al-Khelaïfi avait posé un ultimatum

« N otre position est très claire et je ne vais pas la répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous, on veut qu'il reste mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut laisser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui, partir gratuitement » avait déclaré le président du PSG. Une sortie qui a provoqué la colère de Wilfrid Mbappé, le père du joueur.

« Il avait envie d’emplâtrer tout le monde »