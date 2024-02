Transferts - 90M€ : Surprise au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a misé gros en toute fin de mercato estival 2023 pour recruter Randal Kolo Muani, attiré en provenance de l’Eintracht Francfort pour 90M€. Et alors que l’attaquant de l’équipe de France a rapidement fait l’objet de critiques sur son niveau de jeu, il avoue avoir été très surpris du traitement médiatique à son égard dans la capitale.

Au terme d’un long feuilleton qui aura particulièrement animé la dernière ligne droite du mercato estival, le PSG avait fini par arracher la signature de Randal Kolo Muani en provenance de l’Eintracht Francfort, pour 90M€. L’ancien Nantais, qui débarquait au Parc des Princes après une saison explosive en Allemagne, n’a pas encore réussi à justifier les nombreux espoirs placés en lui, et il a rapidement été pris en grippe par les supporters du PSG pour son niveau de jeu. Un traitement qui l’a particulièrement surpris.

« Je ne m’attendais pas à ça »

Dans un entretien accordé à Onze Mondial , Randal Kolo Muani se confie sans détour à ce sujet : « Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c'est bon à entendre. C'est comme les conseils. Il faut prendre en compte les critiques et s'améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C'est logique. Après, franchement, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à un tel impact en arrivant à Paris », indique Kolo Muani.

« Au début, ça m’affectait »