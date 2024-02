Transferts - PSG : Son rêve à Paris s’écroule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraichement recruté par le PSG qui a déboursé pas moins de 22M€ cet hiver pour son transfert, Gabriel Moscardo débarquera dans la capitale l'été prochain. Le milieu de terrain brésilien rêvait également d'y disputer les JO avant de démarrer officiellement son aventure avec le PSG, mais son rêve vient de s'écrouler. Explications.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Gabriel Moscardo (18 ans) évoluera au PSG la saison prochaine. Le club de la capitale a bouclé cet hiver (22M€) le recrutement du jeune milieu de terrain brésilien, qui a été laissé en prêt dans la foulée au Corinthians pour six mois. Il débarquera donc à Paris à l'été 2024, et le site officiel du PSG a même indiqué dans son papier de présentation que Moscardo rêvait de disputer les JO 2024 dans la capitale française.

Un rêve brisé

Mais malheureusement pour Gabriel Moscardo, il ne jouera pas les JO parisiens l'été prochain. En effet, lors du match qualificatif contre l'Argentine, les U23 du Brésil se sont finalement inclinés (0-1) dimanche soir et peuvent donc dire adieu aux JO.

