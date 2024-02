PSG - Qatar : Un grand départ s'organise... sur Whatsapp !

Benjamin Labrousse

Jeudi dernier, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi lâchait une annonce capitale en affirmant que les dirigeants parisiens souhaitaient quitter le Parc des Princes. S’étant rapidement exprimée sur la question, la présidente du conseil régional d’Ile de France Valére Pécresse aurait commencé à agir en faveur du PSG, en créant un étonnant groupe WhatsApp.

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc » . Jeudi dernier, cette déclaration du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi faisait l’effet d’un coup de tonnerre. Après plusieurs mois à annoncer que le Parc des Princes n’était pas à vendre, la maire de Paris Anne Hidalgo aurait-elle eu raison de la patience du dirigeant du PSG ?

Coup dur avant le choc, ça va profiter au PSG ? https://t.co/dEYnj6uwI0 pic.twitter.com/KWUuXZfELR — le10sport (@le10sport) February 12, 2024

Valérie Pécresse prend les choses en main avec le PSG

Rapidement, de nombreuses personnalités ont pris la parole concernant un possible départ du Parc des Princes du PSG. Cela avait été le cas notamment de Valérie Pécresse. Vendredi, la présidente du conseil régional d’Ile de France déclarait auprès du Parisien vouloir « ouvrir toutes les possibilités pour un stade hors de Paris » . Prête à aider le PSG à trouver rapidement une solution pour son avenir, Valérie Pécresse aurait joint la parole aux actes.

« La place du PSG est au Parc des Princes », selon Pécresse