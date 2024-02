PSG : Un sacrifice de Luis Enrique est dévoilé !

Benjamin Labrousse

Mercredi, le PSG reçoit la Real Sociedad pour le match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Sûr de ses forces en présence, Luis Enrique pourrait tenter de titulariser Fabian Ruiz au milieu de terrain. L’entraîneur parisien apprécie le profil du joueur, quitte à faire quelques sacrifices. Explication.

La saison du PSG s’apprête à prendre un nouveau tournant. Ce mercredi, les partenaires de Kylian Mbappé accueillent la Real Sociedad au Parc des Princes. Pour ce match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions, les plans de l’entraîneur parisien Luis Enrique semblent clairs, notamment au niveau de sa composition d’équipe. Néanmoins, un doute subsiste au milieu de terrain.



En effet, si Warren Zaïre-Emery est quasiment assuré de démarrer titulaire, Luis Enrique pourrait décider de titulariser Fabian Ruiz également dans l’entrejeu du PSG mercredi soir. Alors qu’il a démarré les cinq dernières rencontres du club parisien, le joueur de 27 ans monte progressivement en puissance, tandis que son profil particulier est apprécié de Luis Enrique.

Luis Enrique apprécie le profil de Fabian Ruiz

Ce lundi, l’Equipe révèle que l’entraîneur du PSG apprécie notamment la taille du numéro 8 (1,89m), qualité que plusieurs éléments du milieu de terrain parisien ne possèdent pas. Luis Enrique décide ainsi en titularisant Fabian Ruiz, de sacrifier quelque peu d’intensité, afin d’apporter des qualités différentes. Le numéro 8 est également capable de rapidement lancer des contre-attaques.

« Il est utile avec et sans ballon »