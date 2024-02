PSG : Après le clash, la nouvelle sortie surréaliste de Luis Enrique

Hugo Chirossel

Il y a quelques mois, Luis Enrique avait taclé Alexandre Ruiz, après la victoire du PSG sur la pelouse du Stade Rennais. Samedi, le club de la capitale s’est imposé lors de la réception du LOSC et l’entraîneur parisien s’est arrêté au micro du journaliste. Il a de nouveau fait une déclaration pour le moins surprenante.

Entre Luis Enrique et les journalistes, c’est une longue histoire de désamour. Pour preuve, l’entraîneur du PSG s’en était pris à Alexandre Ruiz le 8 octobre dernier, après la victoire de son équipe sur la pelouse du Stade Rennais (1-3), visiblement agacé par l’une de ses questions.

Mbappé - PSG : Luis Enrique confirme ! https://t.co/aUHxuzGqI5 pic.twitter.com/1FHpZ8wyWI — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

«Le journaliste le plus négatif de l’histoire du football mondial»

« Toi, tu ne vois que les choses négatives. Tu es corrosif. Toutes les interviews. C’est le journaliste le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre », avait déclaré Luis Enrique. Après la victoire du PSG face au LOSC samedi soir (3-1), il s’est une nouvelle fois arrêté au micro d’Alexandre Ruiz pour Free Ligue 1 .

«Le MVP aujourd’hui… Marquinhos. Il a été immense»