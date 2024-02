PSG : «La vie ou la mort», l’énorme message de Luis Enrique

Benjamin Labrousse

Mercredi prochain, le PSG accueillera la Real Sociedad pour le match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont rassurés ce samedi avec un beau succès face au LOSC (3-1), et ont fait le plein de confiance avant le choc. Toutefois, l’entraîneur parisien a tenu à dédramatiser l’ampleur de l’événement.

Le PSG prêt à affronter la partie la plus intense de sa saison ? Ces dernières années, à l’approche des premiers matchs des phases finales de la Ligue des Champions, le club parisien était souvent touché par différentes blessures, ou encore par certaines polémiques. De plus, Paris semblait alors bien moins conquérant que lors du début de saison, comme cela avait pu être le cas en 2022-2023. Arrivé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique a tenu à instaurer un climat de calme avant de recevoir la Real Sociedad en 8ème de finale de C1 mercredi prochain.

« Comme si c'était la vie ou la mort »

Au sortir de la victoire des siens face au LOSC ce samedi soir (3-1), Luis Enrique a ainsi évoqué le match de mercredi. « On va utiliser cette performance face à l'une des équipes les plus complètes, qui ressemble à la Real Sociedad. Ça va être difficile, mais c'est une compétition qui nous attire » , a d’abord confié l’entraîneur du PSG dans des propos rapportés par ParisSGInfos . « J'espère qu'on pourra donner du plaisir aux supporters. J'ai la sensation, d'après ce que je perçois autour du club, c’est que ça fait trois semaines qu'on parle de cette Ligue des Champions à la télé, comme s'il n'y avait que ça. Comme si c'était la vie ou la mort » .

« Ce n'est pas toujours bon d'avoir trop de pression »