Mbappé - PSG : Le Qatar va sortir le grand jeu !

La rédaction

Après dix années passées en Ligue 1, dont sept au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait s’envoler vers de nouveaux horizons avec le Real Madrid qui l’attend les bras ouverts. Les dirigeants parisiens se préparent ainsi à un éventuel départ de leur star et ils seraient donc prêts à sortir l’artillerie lourde lors de l’été 2024.

Un an après Lionel Messi et Neymar, le PSG pourrait voir une autre star filer avec Kylian Mbappé. La fin de son contrat approche dangereusement et le départ du Français pourrait laisser un trou béant dans le projet du club parisien, qui semblait vouloir tout miser sur lui.

Ça aurait pu être «tragique» avec ce joueur du PSG ! https://t.co/CUYqkohfT1 pic.twitter.com/UUsh5iLuOw — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Le PSG prêt à tourner la page Mbappé ?

En cas de départ, le PSG pourrait miser sur Victor Osimhen, qui cartonne depuis son départ du LOSC vers le Napoli. La presse étrangère a également évoqué la piste Rafael Leão, mais nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’y actuellement aucun intérêt concret pour l’attaquant de l’AC Milan.

Un grand spectacle promis aux supporters