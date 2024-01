EXCLU - Mercato - PSG : Non, Kylian Mbappé n’a pas pris la décision de signer au Real Madrid

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Nos confrères de Foot Mercato affirment que Kylian Mbappé a pris la décision de signer au Real Madrid la saison prochaine et qu’il a même trouvé un accord avec le club merengue. Selon nos sources, la star du PSG n’a pris aucune décision sur son avenir. Voici nos informations.

« S elon nos informations, Kylian Mbappé s’est mis d’accord avec le Real Madrid il y a quelques jours. L’international français a cette fois accepté de dire oui au club merengue, après des années d’un jeu de dupes qui a même fini par agacer la presse espagnole ». Nos confrères de Foot Mercato sont affirmatifs dans le dossier Mbappé, « le suspense touche à sa fin ». Depuis dimanche soir et la publication de ces éléments, le10sport.com tente d’avoir confirmation de ces informations. L’intégralité des sources sollicitée réfute le fait que Kylian Mbappé ait pris la moindre décision, comme il l’a lui-même déclaré il y a quelques jours après le trophée des Champions : « Non je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir ».

Mbappé serein et pas pressé

Dans l’entourage de Kylian Mbappé, comme au sein du club parisien, on s’étonne de voir de telles informations. D’autant plus après une prise de parole publique de la part du joueur, qui s’est volontairement exprimé pour mettre ce sujet à plus tard dans le calendrier de la saison. Focalisé sur le huitième de finale de Ligue des Champions qui arrive, le Français ne souhaite pas s’occuper du sujet de son avenir tant que des enjeux sportifs sont en cours. Ligue 1, Coupe de France mais surtout Ligue des Champions, Kylian Mbappé a de quoi faire. Nos sources décrivent un champion du monde « serein » et « pas vraiment pressé ». Conscient de l’enjeu de cette décision, le Français souhaite prendre sa décision l’esprit libre et avec le plus d’éléments possibles à sa disposition, tout secteur confondu. En ce mois de janvier 2024 qui démarre à peine, il n’a pas tous ces éléments possibles à disposition, à Paris comme à Madrid.

Un vrai choix de carrière

Comme en 2022, Kylian Mbappé souhaite trancher au plus tard dans la saison et ainsi se concentrer sur le terrain, uniquement. De belles phrases, des poncifs ? C’est pourtant la réalité. Comment reprocher à une star de mettre en place un plan de bataille cohérent ? Prendre une décision en pleine saison, et la communiquer même en off au club concerné (avec le risque de fuites que cela comporte toujours…), défie toute logique et toute cohérence. L’exact opposé du fonctionnement de Kylian Mbappé, et ses proches, depuis le début de sa carrière. Et de carrière, il en est justement question. La décision que doit prendre le Français n’est pas financière. Sur ce thème, le PSG est bien au-dessus du Real Madrid, qui ne pourra jamais lui offrir ses conditions parisiennes. Comme les Madrilènes ne mettront jamais autant un joueur au centre de leur projet, comme le fait Paris. Ce choix de carrière, de stratégie, ne peut se prendre qu’avec l’esprit clair et des éléments tangibles pour trancher. Rendez-vous au printemps, pour cela.