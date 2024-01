Mercato - PSG : Coup de théâtre, Mbappé a fait son choix !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le feuilleton est reparti pour un tour depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé est face à un choix crucial pour son avenir, entre une nouvelle prolongation au PSG ou bien un départ vers un cador européen. Le Real Madrid est toujours à l’affût, et une nouvelle bombe vient tout relancer ce dimanche soir.

L’heure du choix est venue pour Kylian Mbappé, autorisé depuis le 1er janvier 2024 à s’engager avec le club de son choix en vue du prochain exercice. Le Real Madrid est toujours à l’affût malgré ses échecs répétés ces dernières années, mais cette fois, la direction espagnole souhaite être fixée rapidement. Selon la presse étrangère, un ultimatum aurait été fixé, la décision de Kylian Mbappé étant attendue avant la fin du mois de janvier. Et si l’on en croit Foot Mercato , la star du PSG s’est décidée.

Mercato - PSG : La presse espagnole annonce un coup de théâtre avec Mbappé https://t.co/7s6rdANmwt pic.twitter.com/mvvo6vEWz7 — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Mbappé aurait dit oui au Real Madrid

D’après Foot Mercato , Kylian Mbappé a fait son choix et s’apprête à vivre ses derniers mois au Paris Saint-Germain. Un accord aurait en effet été trouvé ces derniers jours entre l’international français et le Real Madrid, qui toucherait donc enfin au but selon FM .

Le feuilleton part dans tous les sens