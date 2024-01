Mercato - PSG : Mbappé reçoit une requête en direct !

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé semble être dans sa dernière ligne droite. En effet, le contrat du Français arrivera à expiration en juin prochain au PSG et son avenir réside entre ses mains. Il semble que cela se joue entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Mais pour Rio Mavuba, le plus tôt son choix sera fait, mieux ce sera.

Kylian Mbappé est en fin de contrat au PSG. Le 30 juin prochain, si sa situation actuelle venait à rester inchangée, le champion du monde tricolore bénéficiera du statut d’agent libre. Ce qui lui permettrait de signer une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain si tel était son souhait, mais surtout, de signer en faveur du club de son choix tout en récoltant une jolie prime à la signature.

Mbappé : «Je n'ai pas pris ma décision encore»

Le PSG, le Real Madrid, Liverpool ou un autre challenge ? Kylian Mbappé semble avoir l’embarras du choix et a confié cette semaine ne pas avoir encore tranché concernant son avenir. « Je n'ai pas pris ma décision encore. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire ».

Mavuba : «Ils ont intérêt à régler ça au plus vite»