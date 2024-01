Mercato - OM : Lâché par le boss, il vit un véritable calvaire

Axel Cornic

Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Alexis Sanchez n’a pas prolongé l’aventure l’été dernier, préférant retrouver son ancien club de l’Inter. Mais les choses se passent assez mal pour lui en Italie et en ce mercato hivernal il pourrait déjà faire ses valises, avec ses dirigeants qui le pousseraient vers un transfert.

C’était l’un des grands feuilletons de l’été marseillais. Idole des supporters et meilleur buteur de la saison, Alexis Sanchez arrivait à la fin de son contrat et alors que tout le monde attendait sa signature, l’OM a décidé de tourner la page et de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang.

Le choix critiqué de Longoria

En conférence de presse, Pablo Longoria avait confirmé cette stratégie. « En construisant cet effectif, on a mis comme priorité les qualités de vitesse et d'accélération dans le profil des joueurs offensifs. On a réfléchi à toutes les associations de joueurs, et on a privilégié d'autres caractéristiques » a expliqué le président de l’OM, avec Alexis Sanchez qui a finalement pris la direction de l’Inter.

Un retour qui se passe mal pour Alexis Sanchez

La première partie de saison du Chilien n’est toutefois pas satisfaisante. Simone Inzaghi ne semble pas compter sur lui et l’attaquant est toujours bloqué à zéro but en Serie A, avec huit matchs joués pour un total de 158 minutes. Il a plus joué en Ligue des Champions, mais Alexis Sanchez subit de plein fouet la concurrence du duo formé par Marcus Thuram et Lautaro Martinez, qui est l’un des plus efficaces au niveau européen.

L’Inter ne veut plus de lui, mais...