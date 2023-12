Mercato - OM : Une star s’en va, Marcelino responsable ?

Hugo Chirossel

Après une saison réussie sous les couleurs de l’OM, Alexis Sanchez a finalement quitté le club l’été dernier, à la fin de son contrat. L’international chilien n’a pas été conservé par la direction marseillaise, un choix surprenant au vu de la saison qu’il a réalisée. Pablo Longoria a donné sa version des faits, affirmant qu’une prolongation lui avait été proposée, avant de finalement se mettre à la recherche d’un profil différent qui correspondait plus aux attentes de Marcelino.

Ça a été le feuilleton de l’été à Marseille. Arrivé libre en provenance de l’Inter Milan lors de l’été 2022, Alexis Sanchez ne sera resté qu’une saison à l’OM. Alors que l’on s’attendait à ce qu’il prolonge son contrat, l’attaquant de 35 ans est finalement parti libre, pour retourner chez les Nerazzurri . L’international chilien (155 sélections) sortait pourtant d’une saison très réussie. Au-delà de ses 18 buts et 3 passes décisives en 44 matchs, Alexis Sanchez était le leader de l’OM, de par son envie, son attitude et son éthique de travail.

« On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai »

Un dossier sur lequel est revenu Pablo Longoria en novembre dernier sur les ondes de RMC . Le président de l’OM affirme avoir fait une offre de prolongation à Alexis Sanchez, mais c’est ce dernier qui aurait temporisé : « Alexis Sanchez est un joueur extraordinaire. Le niveau qu'il a affiché avec l'Olympique de Marseille était exceptionnel et je tiens à l'en remercier. Mais il y a toujours, autour du football et surtout autour de l'OM, une situation de désinformation générale qui rend très difficile la tenue d'une ligne commune dans la communication pour remettre la vérité au centre de la discussion. On lui a proposé une prolongation de contrat au mois de mai, il a temporisé et cherché à faire un peu de spéculation . »

« On a mis comme priorité les qualités de vitesse et d'accélération »