Une star quitte l’OM, ça balance en direct

Un petit tour et puis s'en va ! Un an après son arrivée à l'OM, Alexis Sanchez a changé d'air. Interrogé sur ce départ, Pablo Longoria avait évoqué le comportement de l'international chilien, qui avait fait durer les négociations. Chroniqueur sur RMC, Jean-Michel Larqué estime que Sanchez n'avait plus l'envi de défendre les couleurs de l'OM.

L'OM a-t-il gagné au change ? Le débat est ouvert, alors que Pierre-Emerick Aubameyang tente de faire oublier Alexis Sanchez. Après une seule saison à Marseille, l'international chilien a filé vers l'Inter, son ancienne équipe. Alors pourquoi a-t-il pris cette décision ? Lors d'un entretien accordé à RMC, Pablo Longoria avait dévoilé les coulisses de ce dossier.

Longoria explique le départ d'Alexis Sanchez

« On a proposé une prolongation en mai à Alexis Sanchez. Il a temporisé et négocié. On a par ailleurs privilégié des joueurs de vitesse en attaque comme Aubameyang. La dernière proposition que l’on a faite à Sanchez était supérieure au salaire d’Aubameyang aujourd’hui » avait déclaré le président de l'OM. Mais pour Jean-Michel Larqué, Alexis Sanchez a, surtout, pris cette décision car il ne souhaitait plus évoluer sous le maillot de l'OM.

« S'il avait envie de jouer, il serait resté »