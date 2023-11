OM : Gattuso fait une grande annonce pour Aubameyang

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de l’AEK Athènes jeudi dernier, l’OM a dû se passer des services de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier a ressenti une gêne aux ischio-jambiers et n’a pas fait le déplacement avec le reste de ses coéquipiers. Alors que sa présence pour la rencontre face au RC Lens dimanche était menacée, l’international gabonais sera finalement disponible, comme l’a confirmé Gennaro Gattuso.

Jeudi soir, l’OM a poursuivi son parcours presque parfait en Ligue Europa en allant s’imposer sur la pelouse de l’AEK Athènes (0-2). Les Olympiens ont conforté leur première place de leur groupe et se préparent désormais à affronter le RC Lens dimanche soir, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour l’OM, qui n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers matchs de championnat.

Un «guerrier» a signé à l'OM ! https://t.co/1HBBddfUCx pic.twitter.com/Zn1o5nlpJB — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

Gattuso confirme pour Aubameyang

S’il n’était pas présent jeudi face à l’AEK Athènes, Pierre-Emerick Aubameyang devrait en revanche l’être contre le RC Lens. Présent en conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso a confirmé que l’international gabonais sera dans le groupe : « Aubameyang est disponible, on a fait un test ce matin. Il a la volonté de jouer, tout est OK. Rongier va se faire opérer à Paris lundi. Blanco devrait être dispo. Mughe ne sera pas dispo. Et Ounahi n'est pas dans le groupe . »

«Les tests que nous avons réalisés hier et aujourd'hui sont très convaincants»