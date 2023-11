«Un grand joueur» signe l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé cet été à l’OM pour environ 8M€, Geoffrey Kondogbia a connu des débuts poussifs à Marseille. Cependant, cela n’a pas empêché Gennaro Gattuso de le nommer capitaine jeudi soir en l’absence de Valentin Rongier, sur la pelouse de l’AEK Athènes. Un choix que le technicien italien a justifié après la victoire de l’OM (2-0).

Jeudi soir à l'occasion du déplacement sur la pelouse de l'AEK Athènes, Gennaro Gattuso a du changer ses plans concernant son capitaine. Et pour cause, Valentin Rongier sera absent plusieurs mois. Et l'entraîneur de l'OM a finalement choisi de donner le brassard à Geoffrey Kondogbia plutôt qu'à Pau Lopez. Un choix qu'il explique.

«Kondogbia est un grand joueur»

« Ce matin, j'ai appelé Pau (Lopez) et Geoffrey (Kondogbia). Kondogbia est un grand joueur, qui a joué à l'Inter et à l'Atletico. C'est naturel pour lui d'être capitaine. J'ai expliqué à Pau que je n'aime pas que le gardien soit le capitaine. Il doit parler avec l'arbitre... Pau l'a compris », explique dans un premier temps l’entraîneur de l’OM en conférence de presse.

«C'est un joueur de haut niveau»