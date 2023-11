L’OM recrute «un grand joueur», l’annonce de Gattuso

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En l'absence de Valentin Rongier, Gennaro Gattuso a du désigner un nouveau capitaine. Et alors que le nom de Pau Lopez semblait faire l'unanimité, c'est finalement Geoffrey Kondogbia qui a été choisi pour porter le brassard face à l'AEK Athènes (2-0). Une décision que le coach de l'OM a tenu à justifier.

En début de semaine, l'OM annonçait une terrible nouvelle avec la blessure de Valentin Rongier. Opéré du genou, le milieu de terrain laisse un vide à son poste, mais également pour le capitanat. En effet, l'ancien Nantais porte le brassard de capitaine depuis le début de saison, et pour le suppléer, le choix de Gennaro Gattuso était très attendu alors que le club phocéen se déplaçait à Athènes jeudi soir pour y défier l'AEK. Et c'est finalement Geoffrey Kondogbia qui a hérité du brassard. Arrivé cet été, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid a été préféré à Pau Lopez. Un choix justifié par Gennaro Gattuso.

L’OM a lâché une offre pour un crack français https://t.co/crJgyTlxcG pic.twitter.com/0CnCvF8eDg — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«Kondogbia est un grand joueur»

« Ce matin, j'ai appelé Pau (Lopez) et Geoffrey (Kondogbia). Kondogbia est un grand joueur, qui a joué à l'Inter et à l'Atletico. C'est naturel pour lui d'être capitaine. J'ai expliqué à Pau que je n'aime pas que le gardien soit le capitaine. Il doit parler avec l'arbitre... Pau l'a compris », explique le coach de l'OM en conférence de presse, avant de poursuivre.

Gattuso justifie son choix pour le capitanat