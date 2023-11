Avant le choc, un champion du monde prévient l’OM

Benjamin Labrousse

Ce jeudi soir (21h), l’OM se rend sur la pelouse de l’AEK Athènes dans le cadre de la 4ème journée de Ligue Europa. Vainqueur face aux Grecs au Vélodrome (3-1) le 26 octobre dernier, les Marseillais savent que cette rencontre ne sera pas aisée. D’ailleurs, Djibril Sidibé estime que la physionomie de la rencontre sera totalement différente en Grèce.

Mal embarqué en Ligue 1, l’OM joue gros en Europe ce jeudi soir. Alors que les hommes de Gennaro Gattuso se rendent en Grèce afin d’y affronter l’AEK Athènes (21h), une victoire pourrait leur permettre de prendre les devants de ce groupe B de Ligue Europa. Mais Marseille, leader avec 5 points, a la pression. Car derrière, à la fois l’AEK Athènes mais également Brighton possèdent tous deux 4 points et menacent donc l’OM.

OM : Gattuso met un coup de pression à une recrue https://t.co/qIa8Xqkews pic.twitter.com/7auSUz4wqx — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

« Là-bas, notre tactique n'a pas bien fonctionné »

Désormais à l’AEK Athènes, le champion du monde 2018 Djibril Sidibé a affirmé que cette rencontre de jeudi soir ne ressemblerait en rien à la victoire de l’OM face aux Grecs au Vélodrome (3-0, le 26 octobre dernier). « Là-bas, notre tactique n'a pas bien fonctionné et il y avait de l'appréhension chez certains joueurs » , déclare le latéral droit à l’Équipe .

« Ici, ça va être particulier, il y a plus de confiance »