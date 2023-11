OM : C'est la catastrophe pour Gattuso

Amadou Diawara

En plus d'Azzedine Ounahi, Valentin Rongier est actuellement blessé à l'OM, et ce, pour une durée de plusieurs semaines. Alors que Pape Gueye est suspendu jusqu'au 10 décembre à cause de son transfert avorté à Watford en 2020, Gennaro Gattuso va devoir composer avec seulement deux milieux de terrain pendant près d'un mois.

Privé d'Azzedine Ounahi, qui s'est blessé chez lui, Gennaro Gattuso va devoir faire sans son capitaine Valentin Rongier ce jeudi soir contre l'AEK Athènes. Alors que Pape Gueye est actuellement suspendu, le coach de l'OM n'a plus que deux milieux de terrain confirmés dans son effectif : Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout.

Un prodige du PSG explose, il dévoile les raisons https://t.co/HPISseM3is pic.twitter.com/ZkTCdrJjDc — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Gattuso n'a plus que 2 milieux opérationnels

Malheureusement pour l'OM, Gennaro Gattuso va devoir bricoler pendant au moins six matchs. En effet, l'entraineur marseillais est assuré de retrouver Pape Gueye à partir du 10 décembre, date de la fin de sa suspension à cause de son transfert avorté à Watford lors de l'été 2020.

Pape Gueye va revenir le 10 décembre