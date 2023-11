OM : Gattuso déballe tout sur Aubameyang

Hugo Chirossel

En difficulté depuis le début de la saison à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang est en plus blessé. Touché aux ischio-jambiers, il est forfait pour le déplacement sur la pelouse de l’AEK Athènes et pourrait manquer celui à Lens ce week-end. Gennaro Gattuso a donné des nouvelles de son attaquant et l’a comparé avec son concurrent, Vitinha.

En déplacement sur la pelouse de l’AEK Athènes jeudi pour son quatrième match de Ligue Europa, l’OM va devoir se passer des services de Pierre-Emerick Aubameyang. Touché aux ischio-jambiers, l’international gabonais est forfait et pourrait également manquer la rencontre face au RC Lens dimanche.

Coup dur pour une star de l’OM, ce flop va en profiter https://t.co/yyp0CR646B pic.twitter.com/d05P6vdfpd — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

Gattuso donne des nouvelles d’Aubameyang

« Je ne pense que ça soit très grave pour la blessure de Pierre (Aubameyang). Les médecins nous ont demandé de faire attention », a confié Gennaro Gattuso ce mercredi en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a ensuite comparé l’apport de Pierre-Emerick Aubameyang et de Vitinha.

«Vitinha et Pierre sont deux attaquants différents»