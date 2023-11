Coup dur pour une star de l’OM, ce flop va en profiter

Hugo Chirossel

Alors que l’OM affronte l’AEK Athènes jeudi soir pour son quatrième match de Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas effectué le déplacement en Grèce avec le reste de ses coéquipiers. Touché aux ischio-jambiers, l’international gabonais est forfait et pourrait même manquer la rencontre face aux RC Lens dimanche prochain. Une absence qui va enfin permettre à Vitinha de se montrer.

La nouvelle est tombée ce mercredi : Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas disponible pour le déplacement de l’OM sur la pelouse de l’AEK Athènes jeudi soir. Touché aux ischio-jambiers, l’attaquant de 34 ans est forfait pour cette rencontre et risque également de manquer celle contre le RC Lens dimanche prochain. Dans ces conditions, Gennaro Gattuso se retrouve avec un seul avant-centre de métier à sa disposition : Vitinha.

Vitinha va profiter de l’absence d’Aubameyang

En l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha a clairement une carte à jouer. Recruté en janvier dernier contre 32M€ alors qu’il évoluait au Sporting Braga, l’attaquant âgé de 23 ans, transfert le plus cher de l’histoire du club, reste une déception pour le moment. Il faut aussi noter que ce soit avec Igor Tudor, Marcelino ou Gennaro Gattuso, Vitinha n’a jamais réellement eu l’opportunité d’enchaîner les rencontres en tant que titulaire. Chose qu’il devrait pouvoir faire jeudi contre l’AEK Athènes et face au RC Lens dimanche.

Le moment de prouver pour Vitinha

En raison des performances décevantes de Pierre-Emerick Aubameyang depuis le début de la saison, Vitinha est réclamé par les supporters de l’OM. En témoigne l’accueil qu’il a reçu à son entrée en jeu le week-end dernier contre le LOSC (0-0). Son coéquipier et concurrent est sorti sous la bronca du Stade Vélodrome, mais le Portugais quant à lui a été acclamé et encouragé. Si ses statistiques ne sont pas forcément au rendez-vous, Vitinha s’est toujours distingué par son état d’esprit exemplaire. Désormais, à lui de montrer à Gennaro Gattuso qu’il peut assumer le rôle d’avant-centre à l’OM, en lieu et place de Pierre-Emerick Aubameyang.