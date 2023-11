Une star de l’OM conspuée, Gattuso intervient

Hugo Chirossel

Alors que l’OM a été tenu en échec par le LOSC samedi soir à domicile (0-0), Pierre-Emerick Aubameyang a une nouvelle fois déçu. La prestation de l’international gabonais n’a pas vraiment plu au public présent en Stade Vélodrome, qui l’a accompagné d’une bronca à sa sortie. Gennaro Gattuso a pris la défense de son joueur après la rencontre.

Une bronca pour l’un, une ovation pour l’autre. L’accueil réservé par le Stade Vélodrome à Pierre-Emerick Aubameyang et à Vitinha a interpellé samedi soir. Le premier, titulaire au coup d’envoi, a cédé sa place à la 77e minute de jeu, au terme d’une nouvelle prestation décevante lors du match nul entre l’OM et le LOSC (0-0). Sa sortie a été accompagnée des sifflets du public marseillais, qui s’est réjoui de le voir être remplacé par l’attaquant portugais.

Gattuso prend la défense d’Aubameyang

Une soirée compliquée pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a tout de même pu compter sur le soutien de son entraîneur après la rencontre : « Je respecte le public. J'ai parlé avec les joueurs à la fin, je leur ai dit que ça m'était arrivé d'être sifflé dans ma carrière. Il faut réagir par le travail, avec détermination. Pierre-Emerick a 34 ans, il a fait une carrière incroyable. Mon rôle est de défendre tous mes joueurs jusqu'à la mort. Je dois rentrer dans leur esprit pour ne rien lâcher », a déclaré Gennaro Gattuso, dans des propos relayés par La Provence .

«On se concentre trop sur Aubameyang et je n'apprécie pas ça»