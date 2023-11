Poussé vers la sortie, il revit loin de l’OM !

Thomas Bourseau

Matteo Guendouzi a vécu une sacrée saison lors du dernier exercice. D’une finale de Coupe du monde avec l’équipe de France au Qatar à un rôle de joker de luxe à l’OM sous Igor Tudor, le milieu de terrain a été poussé à quitter le club et a signé à la Lazio. Il ne regrette rien.

Alors qu’il était tout bonnement incontournable sous Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi n’a pas su convaincre Igor Tudor qui l’a dans un premier utilisé dans divers rôles sur le terrain la saison dernière avant d’au fil du temps de le reléguer à un rôle de remplaçant. Au final, Guendouzi a été envoyé de l’autre côté des Alpes.

«Ils m’ont accueilli comme quelqu’un qui est là depuis longtemps»

Dans le cadre d’un reportage pour Téléfoot qui sera diffusé ce dimanche 5 novembre, Matteo Guendouzi a dit tout le bien qu’il pensait de sa nouvelle vie à Rome à défendre les couleurs de la Lazio, loin de l’OM. « Je me sens vraiment très bien parce que mes coéquipiers et tous ceux qui sont au club m’ont accueilli comme quelqu’un qui est là depuis longtemps. Donc forcément, tu te sens encore mieux et c’est plus facile pour l’adaptation sur le terrain ».

«Du point de vue du caractère, il s'est bien intégré»