Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive et va lâcher 200M€ sur le mercato !

Alors que les rumeurs entourant la vente de l’OM s’intensifient ces dernières semaines, une nouvelle bombe a été lâchée. Selon Canal+, l’Arabie Saoudite a offert 400M€ à Frank McCourt pour racheter le club phocéen, et aurait déjà prévu une enveloppe de 200M€ pour se renforcer lors du mercato d’hiver.

Depuis deux ans et demi, les rumeurs entourant la Vente de l’OM n’ont jamais réellement cessé. Et ce dernières semaines tout s’est accéléré concernant l’éventuelle arrivée de l’Arabie Saoudite à Marseille. Et d’après David Berger, journaliste Canal+ , le dénouement est même imminent et les Saoudiens préparent du lourd.

L’Arabie Saoudite se rapproche de l’OM

« Un petit mot sur Marseille, on en parle peu mais en coulisse ça s’active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400M€ et de 200M€ d’enveloppe pour recruter »annonce-t-il sur les antennes de Canal+ .

«Ce serait peut-être pour janvier»