Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque, un mercato de folie à 200M€ ?

Le dossier sur la vente de l'OM est relancé. Ce vendredi soir, il a été annoncé que les discussions se sont accélérées entre l'Arabie Saoudite et Frank McCourt. Si le club marseillais venait à passer sous pavillon saoudien, il pourrait bien disposer d'une grosse somme d'argent pour renforcer certains secteurs et améliorer le groupe.

Dernièrement, les rumeurs sur une possible vente de l'OM sont apparues par-ci, par là, dans l'actualité. Pour l'heure, aucun changement significatif n'a été enregistré, mais tout se passerait en sous-marin dans ce dossier. Relativement discret ces derniers temps, Frank McCourt serait ouvert à un départ de Marseille. Selon les informations de David Berger, des négociations ont débuté avec l'Arabie Saoudite, qui cherche à étendre son influence en Europe en mettant la main sur un nouveau club européen. Et l'OM serait une cible de choix pour ces investisseurs.

« En coulisses ça s’active pour la vente de l’OM »

« On n’en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s’active pour la vente de l’OM. Elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. Peut-être que les événements qui se sont produits le week-end dernier ont justement permis d’accélérer parce que McCourt a peut-être envie de vendre. Et si le prix est mis, cela pourrait arriver plus vite que prévu » a déclaré le journaliste de Canal + ce vendredi soir lors de l'émission Sport Late 360.

Une enveloppe de 200M€ prévue ?