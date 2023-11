Il claque la porte du PSG, sa mère dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2019, Adrien Rabiot prenait la décision de quitter. Un crève-cœur, pour le milieu de terrain, qui avait fait ses classes au PSG et qui espérait jouer un grand rôle au sein de son club formateur. Mais la Juventus s'était montrée assez convaincante pour rafler la mise. La mère du joueur, Véronique, est revenu sur ce transfert et sur le forcing de la Vieille Dame.

Formé au PSG, Adrien Rabiot avait besoin d'aller voir ailleurs pour poursuivre sa progression. C'est à la Juventus que le milieu de terrain a trouvé un cadre pour s'épanouir. Depuis 2019, le joueur fait les beaux jours du club italien, qui avait très vite ciblé l'international français.

La Juve avait fait de Rabiot une priorité

« La Juventus Turin le considérait comme un premier choix, ils le suivaient depuis des années, littéralement » a lâché Véronique Rabiot lors d'un entretien accordé à Sportweek . Elle a évoqué les nombreuses rencontres avec les dirigeants italiens, mais aussi le rôle essentiel de Massimiliano Allegri.

Véronique Rabiot avait enchaîné les rendez-vous