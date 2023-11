L’Arabie Saoudite prête à plomber les plans du PSG ?

Axel Cornic

Cet été, l’Arabie Saoudite a été le grand acteur du mercato, avec des transferts extraordinaire comme avec Karim Benzema, Sadio mané, Kalidou Koulibaly ou encore Neymar. Les clubs de la Saudi Pro League devraient continuer sur leur lancée et leurs prochaines pistes pourraient bien être les mêmes que celles du Paris Saint-Germain.

C’était le grand exode des stars européennes. Plusieurs noms très connus des grands championnats du Vieux Continent ont franchi le pas pour rejoindre l’Arabie Saoudite et ce ne sont pas que des stars sur le déclin ! Le mercato d’hiver devrait être relativement calme, mais les club saoudiens pourraient bien remettre le paquet l’été prochain.

Le projet de l’Arabie Saoudite

C’est en tout cas ce qu’a récemment expliqué Nicola Innocentin, ancien directeur sportif d’Al Fateh. « Lors du mercato de janvier, je ne pense pas que l'Arabie Saoudite fera des achats fous comme l'été dernier » a-t-il analysé, pour La Gazzetta dello Sport . « Cela ne signifie pas qu'à l'avenir, les équipes de la Saudi Pro League ne continueront pas à suivre la "vision" et la méthodologie décrites par les dirigeants de la SPL ou à acheter de grandes stars ». Plusieurs noms sortent déjà, avec notamment Kevin De Bruyne de Manchester City qui pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nassr.

Adrien Rabiot tenté l’été prochain ?