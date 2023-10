Le PSG rêve d’un grand retour, un club étranger peut tout détruire

Axel Cornic

Parti en 2019, Adrien Rabiot s’est affirmé comme l’un des milieux de terrains les plus efficaces de Serie A. Suffisant pour donner des idées au Paris Saint-Germain, qui aurait tenté de le récupérer cet été au terme de son contrat avec la Juventus et qui pourrait bien repasser à l’attaque en fin de saison.

Il est avec Alphonse Areola et Presnel Kimpembe l’un des premiers visages de la formation parisienne version QSI. Lancé par Carlo Ancelotti, Adrien Rabiot a gravi les échelons au PSG, avant de finalement sortir par la petite porte avec un départ assez chaotique.

Un départ en très mauvais termes

En 2019, Rabiot avait en effet refusé de prolonger le contrat qui le liait à son club formateur, ce qui avait rendu furieux les dirigeants du PSG. Il a ainsi été écarté de l’équipe pendait les six derniers mois de son contrat et a finalement rebondi du côté de la Juventus, où il a toutefois mis trois ans avant de s’imposer comme un véritable pilier de l’équipe.

Le PSG aimerait le récupérer

Un peu plus de quatre ans après, la même situation se présente puisqu’Adrien Rabiot est une nouvelle fois en fin de contrat, cette fois avec la Juventus. Et plusieurs médias assurent que le PSG souhaiterait le récupérer, après avoir déjà tenté sa chance lors du dernier mercato estival. Pour rappel, le Français était libre cet été avant de signer une prolongation d’un an avec la Juve.

