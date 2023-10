PSG : Un transfert plombé par... Paul Pogba ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le PSG aurait tenté de rapatrier Adrien Rabiot, dont le contrat prenait fin en juin dernier à la Juventus. Et alors qu'il a prolongé d'une saison seulement, l'avenir du joueur formé au sein du club de la capitale pourrait bien être influencé par la situation de Paul Pogba, dont le départ du club turinois se précise après son test positif à la testostérone.

Bien que très actif lors du précédent mercato estival, le PSG aurait pu frapper encore plus fort. Selon Jonathan Johnson, le club de la capitale a tenté de rapatrier Adrien Rabiot qui a finalement prolongé d'une saison à la Juventus. Un dossier qui pourrait désormais être influencé par la situation de Paul Pogba.

Le PSG a tenté le coup pour Rabiot

« Rabiot a intéressé un grand nombre de clubs en dehors de l'Italie ces dernières années - le PSG a pensé à essayer de le ramener, tandis que des clubs de Premier League tels que Manchester United, Newcastle, et d'autres l'ont également regardé. L'avenir d'Adrien Rabiot à la Juventus reste très incertain, c'est pourquoi il n'a signé qu'une prolongation de contrat à court terme cet été. La suite n'est pas encore claire, notamment en ce qui concerne la situation de Paul Pogba », explique le journaliste pour Caught Offside avant d'évoquer l'influence de Paul Pogba dans ce dossier.

Le départ de Pogba pourrait tout relancer