Le vente de l'OM a capoté, il raconte

En février 2021, Thibaud Vézirian avait grandement fait parler. Et pour cause, le journaliste annonçait alors que l'OM avait été vendu à l'Arabie Saoudite, précisant même que le communiqué officiel était en cours de rédaction. Cependant, depuis cette date, rien n'a été officialisé et Frank McCourt est toujours propriétaire de l'OM. Thibaud Vézirian raconte ainsi ce qu'il s'est passé depuis deux ans et demi.

Il y a quasiment deux ans et demi, Thibaud Vézirian publiait une vidéo dans laquelle il annonçait que la vente de l'OM était bouclée. Le communiqué était même en cours de relecture. Seul problème, rien n'a été officialisé et le journaliste s'est rapidement retrouvé en difficulté. Cependant, Thibaud Vézirian continue d'affirmer que l'OM sera vendu, mais explique pourquoi cela a capoté jusque-là.

Victime d'un coup de poker à l'OM, il réagit https://t.co/hMdQg0XIlw pic.twitter.com/JUvbuFSv4S — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

«Peut-être que même les signataires n'avaient pas anticipé la guerre ouvertes avec les supporters»

« En février 2021, on a eu les preuves de cette fusion-acquissions, donc on annonce ce qui était signé à ce moment-là. Peut-être que même les signataires n'avaient pas anticipé la guerre ouvertes avec les supporters et le plan Agora complétement ubuesque. Et pourtant, remettre à plat une convention supporters et "cleaner" les tribunes comme l'ont fait le PSG et Lille, c'est ce qui se fait toujours avant une cession. Donc comme par hasard, il y avait un plan Agora qui a été lancé début 2021 et qui n'a donné lieu qu'à rien d'autre qu'un gros bazar, puis mars 2021, rétropédalage de certains groupes de supporters », assure le journaliste pour la Chaîne YouTube Canal Olympien , avant de poursuivre.

«Donc voilà, ç'a été repoussé»