A peine arrivé, Gattuso s’enflamme pour un joueur de l’OM !

Thomas Bourseau

Amine Harit revit sous les ordres de Gennaro Gattuso dans une position axiale qu’il affectionne tant. L’international marocain a d’ailleurs bluffé l’entraîneur de l’OM qui n’a pas hésité à mentionner des légendes telles que Kaka et Rui Costa au moment d’évoquer les qualités d’Harit en conférence de presse vendredi.

Gennaro Gattuso a débarque à l’OM à la fin du mois de septembre dans le cadre du remplacement de Marcelino qui avait déposé sa démission quelques jours plus tôt après la réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants de l’Olympique de Marseille le 18 septembre dernier.

«Le bon Dieu lui a donné ces capacités»

Après trois matchs dont une victoire acquise à l’occasion de la réception du Havre avant la trêve internationale au Vélodrome (3-0), Gennaro Gattuso propose un football enthousiasmant aux yeux des joueurs et des observateurs de l’OM. Selon le champion du monde 2006, le meneur de jeu Amine Harit a tout ce qu’il faut pour devenir un grand joueur. « Amine Harit doit être un joueur d'axe. Il peut jouer sur le côté et rentrer dans l'axe. Mais depuis l'axe, il peut tout faire. Ses contrôles, sa vision sont dignes des plus grands joueurs. S'il améliore son physique, il a une grande marge encore. Le bon Dieu lui a donné ces capacités. S'il améliore sa condition physique, sa force, ce sera un joueur incroyable ». a d’abord assuré Gattuso en conférence de presse jeudi.

Critiqué à l'OM, il lâche sa réponse https://t.co/dAQ95iFHFt pic.twitter.com/usdAxBlt9l — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Comparé à Kaka et Rui Costa, Harit est «unique» selon l’entraîneur de l’OM