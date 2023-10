Gattuso lâche une punchline sur son arrivée à l’OM

Thomas Bourseau

Afin de remettre la locomotive de l’OM sur les bons rails après le départ surprise de Marcelino, Pablo Longoria a fait le choix de nommer Gennaro Gattuso sur le banc de touche de l’OM. Auteur de débuts enthousiasmants, Gattuso a cependant fait savoir que même « le meilleur entraîneur au monde » ne pourrait rien faire sans l’aide des joueurs. Il inclut toute l’institution jusqu’au cuisinier et au photographe dans le succès de l’OM.

Gennaro Gattuso a débarqué à l’OM en pompier de service après la démission de Marcelino qui est intervenue dans la foulée de la réunion houleuse entre les supporters et les dirigeants du club phocéen le 18 septembre dernier. En trois matchs, Gattuso reste sur un bilan d’une défaite à Monaco sur le score de 3 buts à 2, un nul disputé face à Brighton en Ligue Europa (2-2) ainsi qu’une victoire au Vélodrome à l’occasion de la réception du Havre avant la trêve internationale (3-0).

Gattuso fascine Farioli, le coach de l’OGC Nice

La mentalité et la philosophie de jeu du champion du monde 2006 semble faire leur effet auprès des joueurs de l’OM, des observateurs et même chez la concurrence. En atteste la déclaration de Francesco Farioli, coach de l’OGC Nice, qui recevra Gennaro Gattuso et l’Olympique de Marseille soir à l’Allianz Riviera. « Ce que j’aimerais prendre de Gennaro Gattuso ? J'aimerais transmettre à mes joueurs beaucoup de choses du Gattuso joueur et de la mentalité qu'il avait ». a notamment confié Farioli à L’Équipe .

«Je parle d'équipe en général, de Pancho, au photographe en passant par le cuisinier...»